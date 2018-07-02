Президент звільнив Бориса Ложкіна, - ОНОВЛЕНО

Президент Петро Порошенко вивів зі складу Національної інвестиційної ради Бориса Ложкіна.

Ложкін став секретарем ради в серпні 2016 року відразу після відставки з посади голови Адміністрації президента.

Тимчасове виконання обов'язків секретаря ради покладено на Дмитра Шимківа - заступника голови адміністрації президента, йдеться в указі голови держави, пише LB.ua.

Національна інвестиційна рада - консультативно-дорадчий орган при Президентові, створений у 2014 році замість Ради вітчизняних та іноземних інвесторів.

Оголошуючи про призначення Ложкіна секретарем ради, Порошенко говорив, що він буде "ключовим комунікатором у такому надзвичайно важливому питанні, як залучення інвестицій".

Оновлення.

Ложкін у своєму Facebook написав, що буде займатися бізнесом.

"Сьогодні завершується важливий етап в моєму житті. З цього дня я більше не є секретарем Національної інвестиційної ради на громадських засадах. За покликанням я - бізнесмен і інвестор. В минулому році спільно з [колишнім міністром інфраструктури] Андрієм Пивоварський ми створили інвестиційну компанію. Зараз вона готова перейти до реалізації ряду інвестиційних проектів", - написав він.

Серед своїх досягнень на посаді секретаря Нацради Ложкін назвав участь в раді керівників найбільших міжнародних компаній. Також він відзначив зміну структури прямих іноземних інвестицій.

"У 2017 році в економіку України прийшли $ 2,3 млрд прямих іноземних інвестицій. Важливо, що їх структура змінилася в позитивну сторону. Якщо протягом 2016 року більша частина ПІІ прямувала в фінансовий сектор (фактично проводилася докапіталізація банківської системи), то вже в 2017 році левова частка інвестицій була спрямована в реальний сектор економіки", - написав колишній секретар Нацради.

Нагадаємо, у травні минулого року Петро Порошенко звільнив Бориса Ложкіна з посади свого позаштатного радника.