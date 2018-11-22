ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко звільнив з посади голову Луганської військово-цивільної адміністрації Юрія Гарбуза.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Президент звільнив очільника Луганської ВЦА Юрія Гарбуза
Порошенко схвалив заяву Гарбуза на звільнення
Юрій Гарбуз. Фото: rbc.ua
Відповідний указ президент підписав у четвер, 22 листопада.
"Звільнити Гарбуза Юрія Григорійовича з посади голови Луганської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", – йдеться в документі.
Юрій Гарбуз обіймав посаду голови Луганської ВЦА з 29 квітня 2016 року. На цьому посту він змінив теперішнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгія Туку.
Раніше Юрій Гарбуз обіймав посади голови Марківської райдержадміністрації Луганської області та голови Марківської райради.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
22 11 2018 23:07 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Четверо депутатів з Радикальної партії голосували в Раді, перебуваючи в Одеській області
- ВІДЕО Поплавський не декларує дорогі автомобілі і заміський маєток на 1000 кв. м.
- ФОТО В The Associated Press показали як виховують дітей у літньому таборі націоналістів зі "Сокола"
- Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата
- Політична естрадаСпіваки-політики, зірки-агітатори - не новина для українців. Ледь не вся сучасна естрада України відстоювала інтереси політиків. Свого часу народними обранцями були Ніна Матвієнко, Святослав Вакарчук, Михайло Поплавський, Руслана, Таісія Повалій, Оксана Білозір