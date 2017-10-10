CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко звільнив з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки Павла Пашковського.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Президент звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки
У вересні главою відомства був призначений Єгор Божок
Петро Порошено. Фото: president.gov.ua
"Звільнити Пашковського Павла Миколайовича з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться в указі Президента №312 від 9 жовтня, який розміщений на його Офіційному представництві в інтернеті.
Нагадаємо, що у вересні Порошенко призначив головою Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка.
Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ) - орган державної влади країни, який здійснює розвідувальну діяльність у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній та екологічній сферах.
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10 10 2017 09:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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