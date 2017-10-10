Президент звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки

У вересні главою відомства був призначений Єгор Божок

Президент України Петро Порошенко звільнив з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки Павла Пашковського.

"Звільнити Пашковського Павла Миколайовича з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться в указі Президента №312 від 9 жовтня, який розміщений на його Офіційному представництві в інтернеті.

Нагадаємо, що у вересні Порошенко призначив головою Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка.

Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ) - орган державної влади країни, який здійснює розвідувальну діяльність у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній та екологічній сферах.