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Президент звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки

У вересні главою відомства був призначений Єгор Божок
Президент України Петро Порошенко звільнив з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки Павла Пашковського.
Президент звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки Петро Порошено. Фото: president.gov.ua

"Звільнити Пашковського Павла Миколайовича з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться в указі Президента №312 від 9 жовтня, який розміщений на його Офіційному представництві в інтернеті.

Нагадаємо, що у вересні Порошенко призначив головою Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка.

Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ) - орган державної влади країни, який здійснює розвідувальну діяльність у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній та екологічній сферах.

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10 10 2017 09:59
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