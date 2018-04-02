Президента Кіпру переобрали на другий термін
Згідно з офіційними даними, 71-річний консерватор Анастасіадес здобув 55,99% голосів, повідомляє DW.
Його опонента, підтримуваного лівими 50-річного колишнього міністра охорони здоров'я Ставроса Маласа підтримали 44% виборців.
За даними державного телебачення Кіпру, Малас вже визнав свою поразку та привітав у телефонній розмові Анастасіадеса з перемогою на виборах. Обидва кандидати виступали за переговори щодо возз'єднання розділеного середземноморського острова. Голосування відбулося лише в його грецькій частині – Республіці Кіпр. Третій за розмірами острів Середземного моря був поділений на дві частини у 1974 році внаслідок путчу та подальшої інтервенції турецької армії. У 2004 році Республіка Кіпр стала членом Євросоюзу.
Нагадаємо, комітет виборців України пропонує заборонити політичну рекламу.
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