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Президента Сирії внесли до бази "Миротворця"

Президента Сирії звинуватили в антиукраїнській діяльності
Президента Сирії Башара Асада внесли до бази українського центру "Миротворець".
Президента Сирії внесли до бази "Миротворця" Фото: ap.org

Сторінку Асада на сайті створили 15 квітня.

Президента Сирії звинуватили у свідомій організації порушення державного кордону України його неповнолітніми дітьми з метою проникнення в окупований Крим, в участі в антиукраїнських пропагандистських заходах Росії і в участі у спробах легалізації анексії Криму.

Варто зазначити, що ООН звинувачує сайт "Миротворець" у порушенні права на приватне життя і презумпції невинуватості. З 2014-го року на сайті публікуються персональні дані тисяч людей, зокрема медіа-фахівців і активістів неурядових організацій. Їх називають прихильниками бойовиків і тероризму. Сайт "Миротворець" співпрацює з СБУ, Генштабом, прикордонниками і МВС.

Нагадаємо, депутат Держдуми Росії Дмитро Саблін заявив, що діти сирійського президента Башара Асада у 2017 році відпочивали в таборі "Артек" в анексованому Криму.

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15 04 2018 20:30
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