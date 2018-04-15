Президента Сирії внесли до бази "Миротворця"
Сторінку Асада на сайті створили 15 квітня.
Президента Сирії звинуватили у свідомій організації порушення державного кордону України його неповнолітніми дітьми з метою проникнення в окупований Крим, в участі в антиукраїнських пропагандистських заходах Росії і в участі у спробах легалізації анексії Криму.
Варто зазначити, що ООН звинувачує сайт "Миротворець" у порушенні права на приватне життя і презумпції невинуватості. З 2014-го року на сайті публікуються персональні дані тисяч людей, зокрема медіа-фахівців і активістів неурядових організацій. Їх називають прихильниками бойовиків і тероризму. Сайт "Миротворець" співпрацює з СБУ, Генштабом, прикордонниками і МВС.
Нагадаємо, депутат Держдуми Росії Дмитро Саблін заявив, що діти сирійського президента Башара Асада у 2017 році відпочивали в таборі "Артек" в анексованому Криму.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?Або чому іноді варто поговорити про політику за партією шахів?
- Кандидат от района Солнцево. Что связывает Трампа с российскими ОПГДональд Трамп, в отношении которого продолжается расследование о сговоре с Кремлем, пытался выйти на российский рынок через Солнцевскую преступную группировку, а его контакты с российской организованной преступностью намного шире, чем предполагалось ранее