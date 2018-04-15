Президента Сирії внесли до бази "Миротворця"

Президента Сирії Башара Асада внесли до бази українського центру "Миротворець".

Сторінку Асада на сайті створили 15 квітня.

Президента Сирії звинуватили у свідомій організації порушення державного кордону України його неповнолітніми дітьми з метою проникнення в окупований Крим, в участі в антиукраїнських пропагандистських заходах Росії і в участі у спробах легалізації анексії Криму.

Варто зазначити, що ООН звинувачує сайт "Миротворець" у порушенні права на приватне життя і презумпції невинуватості. З 2014-го року на сайті публікуються персональні дані тисяч людей, зокрема медіа-фахівців і активістів неурядових організацій. Їх називають прихильниками бойовиків і тероризму. Сайт "Миротворець" співпрацює з СБУ, Генштабом, прикордонниками і МВС.

Нагадаємо, депутат Держдуми Росії Дмитро Саблін заявив, що діти сирійського президента Башара Асада у 2017 році відпочивали в таборі "Артек" в анексованому Криму.