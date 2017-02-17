Президента "Укртрансгазу" Прокопіва відсторонено від посади
При проведенні аудиту незалежною фірмою Deloitte & Touche було виявлено ряд порушень під час офіційної перевірки рахунків "Укртрансгазу". За цим фактом було проведено розслідування, як зовнішнім аудитором, так і новоствореним органом внутрішнього аудиту "Нафтогазу", який звітує аудиторському комітету наглядової ради. Розслідування підтвердили попередні висновки і допомогли зібрати більше доказів неналежного управління у сфері закупівель. Наявні факти порушень спонукали до подальших паралельних розслідувань, що охоплюють більш широке коло питань. Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".
У зв'язку з цим "Нафтогаз" відсторонив від обов'язків президента "Укртрансгазу" Ігоря Прокопіва, а у відповідності з статутом "Укртрансгазу" управління компанією візьме на себе перший віце-президент "Укртрансгазу" Мирослав Хімко.
Компанії відзначають, що зміни в керівництві не вплинуть на постачання газу українським споживачам, а транзит газу буде тривати в повному обсязі згідно з контрактними зобов'язаннями.
Нагадаємо, 15 лютого спостережна рада НАК "Нафтогаз України" проголосувала за відсторонення Ігоря Прокопіва від виконання обов'язків голови ПАТ "Укртрансгаз".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат