Президента "Укртрансгазу" Прокопіва відсторонено від посади

"Нафтогаз України" відсторонив від обов'язків президента "Укртрансгазу" Ігоря Прокопіва, таке рішення прийняло правління, і затвердило наглядову раду "Нафтогазу".

При проведенні аудиту незалежною фірмою Deloitte & Touche було виявлено ряд порушень під час офіційної перевірки рахунків "Укртрансгазу". За цим фактом було проведено розслідування, як зовнішнім аудитором, так і новоствореним органом внутрішнього аудиту "Нафтогазу", який звітує аудиторському комітету наглядової ради. Розслідування підтвердили попередні висновки і допомогли зібрати більше доказів неналежного управління у сфері закупівель. Наявні факти порушень спонукали до подальших паралельних розслідувань, що охоплюють більш широке коло питань. Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

У зв'язку з цим "Нафтогаз" відсторонив від обов'язків президента "Укртрансгазу" Ігоря Прокопіва, а у відповідності з статутом "Укртрансгазу" управління компанією візьме на себе перший віце-президент "Укртрансгазу" Мирослав Хімко.

Компанії відзначають, що зміни в керівництві не вплинуть на постачання газу українським споживачам, а транзит газу буде тривати в повному обсязі згідно з контрактними зобов'язаннями.

Нагадаємо, 15 лютого спостережна рада НАК "Нафтогаз України" проголосувала за відсторонення Ігоря Прокопіва від виконання обов'язків голови ПАТ "Укртрансгаз".