CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент держпідприємства "Антонов" Олександр Коцюба прийняв рішення залишити свою посаду.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Президент"Антонов" Коцюба подав у відставку
Олександр Анатолійович прийняв рішення про повернення до приватного бізнесу
Фото: slovoidilo.ua
Коцюба пропрацював на посаді президента ДП "Антонов" більше року.
"Олександр Анатолійович прийняв рішення про повернення до приватного бізнесу, в якому він працював до приходу на ДП "Антонов", - повідомляє прес-служба ДП "Антонов".
Нагадаємо, держпідприємство "Антонов" протягом найближчих п'яти років планує випустити не менше 70 літаків.
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15 08 2017 20:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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