Президент"Антонов" Коцюба подав у відставку Олександр Анатолійович прийняв рішення про повернення до приватного бізнесу

Президент держпідприємства "Антонов" Олександр Коцюба прийняв рішення залишити свою посаду.

Фото: slovoidilo.ua

Коцюба пропрацював на посаді президента ДП "Антонов" більше року. "Олександр Анатолійович прийняв рішення про повернення до приватного бізнесу, в якому він працював до приходу на ДП "Антонов", - повідомляє прес-служба ДП "Антонов". Нагадаємо, держпідприємство "Антонов" протягом найближчих п'яти років планує випустити не менше 70 літаків.

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