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Президент"Антонов" Коцюба подав у відставку

Олександр Анатолійович прийняв рішення про повернення до приватного бізнесу
Президент держпідприємства "Антонов" Олександр Коцюба прийняв рішення залишити свою посаду.
Президент"Антонов" Коцюба подав у відставку Фото: slovoidilo.ua

Коцюба пропрацював на посаді президента ДП "Антонов" більше року.

"Олександр Анатолійович прийняв рішення про повернення до приватного бізнесу, в якому він працював до приходу на ДП "Антонов", - повідомляє прес-служба ДП "Антонов".

Нагадаємо, держпідприємство "Антонов" протягом найближчих п'яти років планує випустити не менше 70 літаків.

 
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15 08 2017 20:18
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