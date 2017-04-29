Президентом Албанії безальтернативно став соціаліст Ілір Мета

Інших кандидатів не було

Спікер парламенту Албанії, глава Соціалістичної руху за інтеграцію Ілір Мета був обраний сьомим президентом країни.

Про це повідомляє албанське інформаційне агентство АТА, пише "Громадське"

Президент Албанії обирається парламентом на п'ятирічний термін та виконує переважно церемоніальні функції.

Кандидатура Мети була безальтернативною. Він був обраний в четвертому колі голосування при 87 голосах "за" і двох голосах "проти" (з 140).

Система виборів президента Албанії передбачає, що в перших трьох колах голосування кандидату для обрання необхідно набрати три п'ятих голосів депутатів (84 з 140).

У четвертому і п'ятому раундах голосування президент обирається простою більшістю голосів.

Всього конституція Албанії дає депутатам для вибору глави держави п'ять спроб. Якщо вони не приносять успіху, парламент розпускається, і в країні призначаються нові вибори.

Кандидатура нового президента була висунута правлячою Соціалістичною партією Албанії прем'єра Еді Рами. Соціалістичний рух за інтеграцію Іліра Мети є її молодшим партнером по правлячій коаліції.

Мета займає проєвропейську позицію, а прем'єр Еді Рама охарактеризував його обрання як "ідеальне рішення" і як людину, "що має доступ всюди, що розмовляє з усіма і відкрито висловлює свою позицію".

Нагадаємо, згідно з остаточними результатами першого туру президентських виборів у Франції, Емануель Макрон набрав 24,01%, а його головний опонент Марін Ле Пен – 21,30%.