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Президентом фонду Сороса стане екс-помічник Обами Гаспар

В даний час він є віце-президентом організації
Американський мільярдер і філантроп Джордж Сорос заявив, що екс-посол США в Південній Африці Патрік Гаспар стане новим президентом його фонду — Open Society Institute — після відставки Крістофера Стоуна.
Президентом фонду Сороса стане екс-помічник Обами Гаспар Джордж Сорос. Фото: Sebastian Derungs

Гаспар, котрий також був головним помічником президента Обами і офіційного представника Демократичної партії США, очолить Фонд на початку 2018 року. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

В даний час він є віце-президентом організації.

Джордж Сорос - мільярдер-інвестор, угорський біженець, він заснував у США глобальну організацію для просування прав людини.

Сорос є основним донором ліберальних справ і підтримував Хілларі Клінтон на останніх виборах.

Нагадаємо, після британського референдуму про вихід з ЄС Сорос назвав розпад Євросоюзу незворотнім.

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13 09 2017 11:58
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