БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИАмериканський мільярдер і філантроп Джордж Сорос заявив, що екс-посол США в Південній Африці Патрік Гаспар стане новим президентом його фонду — Open Society Institute — після відставки Крістофера Стоуна.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Президентом фонду Сороса стане екс-помічник Обами Гаспар
В даний час він є віце-президентом організації
Джордж Сорос. Фото: Sebastian Derungs
Гаспар, котрий також був головним помічником президента Обами і офіційного представника Демократичної партії США, очолить Фонд на початку 2018 року. Про це повідомляє The Wall Street Journal.
В даний час він є віце-президентом організації.
Джордж Сорос - мільярдер-інвестор, угорський біженець, він заснував у США глобальну організацію для просування прав людини.
Сорос є основним донором ліберальних справ і підтримував Хілларі Клінтон на останніх виборах.
Нагадаємо, після британського референдуму про вихід з ЄС Сорос назвав розпад Євросоюзу незворотнім.
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