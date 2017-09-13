Президентом фонду Сороса стане екс-помічник Обами Гаспар

В даний час він є віце-президентом організації

Американський мільярдер і філантроп Джордж Сорос заявив, що екс-посол США в Південній Африці Патрік Гаспар стане новим президентом його фонду — Open Society Institute — після відставки Крістофера Стоуна.

Гаспар, котрий також був головним помічником президента Обами і офіційного представника Демократичної партії США, очолить Фонд на початку 2018 року. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

В даний час він є віце-президентом організації.

Джордж Сорос - мільярдер-інвестор, угорський біженець, він заснував у США глобальну організацію для просування прав людини.

Сорос є основним донором ліберальних справ і підтримував Хілларі Клінтон на останніх виборах.

Нагадаємо, після британського референдуму про вихід з ЄС Сорос назвав розпад Євросоюзу незворотнім.