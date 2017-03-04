Президентом Сербії обраний кандидат, якому бажав успіху Путін

Він збереже за собою пост глави уряду Сербії ще приблизно два місяці, перш ніж офіційно вступить на посаду глави держави

Прем'єр-міністр Сербії Олександар Вучич оголосив себе переможцем на президентських виборах, що пройшли в неділю, 2 квітня.

"Сербія буде як і раніше дотримуватися європейського напрямку і шляху реформ, але також збереже дружбу з Росією і Китаєм", - заявив Вучич, виступаючи перед своїми прихильниками в штаб-квартирі очолюваної ним Сербської прогресивної партії в Белграді.

Про це пише DW.com.

За словами Вучича, він збереже за собою пост глави уряду Сербії ще приблизно два місяці, перш ніж офіційно вступить на посаду глави держави.

Він також висловив "особливу подяку" канцлеру ФРН Ангелі Меркель і президенту РФ Володимиру Путіну, які зустрічалися з ним напередодні виборів.

Згідно з попередніми результатами, Вучич набрав більше 55 відсотків голосів, що робить його переможцем в першому турі. Його головний конкурент від ліберальної опозиції Саша Янкович посів друге місце з великим відривом, набравши близько 15 відсотків.

При цьому на третьому місці опинився студент Люка Максимович, який виступав в якості пародійного кандидата і набрав близько 9 відсотків голосів.

Офіційні результати президентських виборів в Сербії будуть оголошені 3 квітня.

Олександар Вучич займає пост прем'єр-міністра Сербії з 2014 року. У минулому він був відомий як ультранаціоналіст, але потім змінив риторику і став виступати за вступ Сербії в ЄС. Критики дорікають Вучичу в авторитаризмі і в тому, що за час його правління в Сербії виріс вплив Москви.