Президентом Сінгапуру вперше стала жінка

Першою жінкою-президентом Сінгапуру стала 63-річна Халіма Якоб.

Раніше Якоб була спікером парламенту малайської громади. Вона повинна була змагатися з чотирма претендентами. Однак кандидатури двох із них відхилили ще на першому етапі подачі документів. Згідно із законодавством, участь у цьогорічній кампанії могли брати тільки малайці. Крім них, у Сінгапурі проживають дві громади - китайців та індусів, представники яких теж займають різні високі пости, повідомляє Reuters.

"Два інші кандидати зійшли з дистанції 11 вересня, коли не зуміли отримати сертифікат на право бути обраним. Згідно з правилами, претенденти на президентський пост повинні мати за плечима стаж державної служби чи очолювати компанію, капіталізація якої перевищує 500 млн сингапурських доларів ($371 млн). Затвердженій у червні цього року поправці відповідала тільки кандидатура Якоб", - наголошено в повідомленні.

У підсумку єдиним претендентом на пост президента виявилася Халіма Якоб. У подібній ситуації, згідно з місцевим законодавством, вибори голови держави не проводяться і кандидат автоматично оголошується президентом.

Нагадаємо, що президент Сербії Александр Вучіч доручив сформувати уряд Ані Брнабіч. Таким чином Сербія виявилася першою країною колишнього соцтабору, в якій прем'єром стала жінка, яка відкрито заявляла про свою гомосексуальність