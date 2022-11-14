Президентом Словенії вперше в історії країни стала жінка

Колишня юристка Меланії Трамп Наташа Пірч перемогла у другому турі президентських виборів та стане першою в історії Словенії жінкою-президентом.

Про це повідомляє Politico.

Після підрахунків майже усіх голосів, як і прогнозували опитування, Пірч випередила колишнього главу МЗС Андже Логара майже на 12%. Перемога Пірч підсилює ліберальний блок політичних сил у Словенії.

Наташа Пірч заявила, що вбачає своїм першочерговим завданням на посаді "відкрити діалог поміж усіма словенцями".