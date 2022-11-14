ПОЛІТИКА НОВИНИНаташа Пірч перемогла у другому турі президентських виборів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Президентом Словенії вперше в історії країни стала жінка
Фото: з вільного доступу
Колишня юристка Меланії Трамп Наташа Пірч перемогла у другому турі президентських виборів та стане першою в історії Словенії жінкою-президентом.
Про це повідомляє Politico.
Після підрахунків майже усіх голосів, як і прогнозували опитування, Пірч випередила колишнього главу МЗС Андже Логара майже на 12%. Перемога Пірч підсилює ліберальний блок політичних сил у Словенії.
Наташа Пірч заявила, що вбачає своїм першочерговим завданням на посаді "відкрити діалог поміж усіма словенцями".
Раніше повідомлялось, що Словенія передала Україні 28 танків М-55S і 35 бронетранспортерів-амфібій BVP M80A.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
14 11 2022 09:42 МЕДІА
- ФОТО Під час саміту АСЕАН Кулеба зустрівся з Блінкеном: про що говорили
- ВІДЕО З Днем незалежності Зеленський привітав Польщу
- ВІДЕО Парламентський саміт Кримської платформи стартував у Загребі
- путін може триматися за владу, але міф його геополітичного генія мертвий. Коли це відчує політична еліта рф, він приречений – Марк Галеотті
- Нам потрібно визначити, як виглядає перемога демократій. Слід поховати раз і назавжди глобалістську ідеологію – Ендрю Міхта
СТАТТІ