Президенту Бразилії вдалось уникнути покарання за корупцію

Темер довгий час отримував хабарі для Партії бразильського демократичного руху, до якої він належить, від підприємця Жослен Батісти

Опозиції в парламенті Бразилії не вдалося притягнути до відповідальності президента країни Мішела Темера в зв'язку зі звинуваченнями в корупції.

Депутати вирішили не передавати справу до Верховного суду.

На засіданні в середу, 2 серпня, опоненти Темера не змогли набрати необхідну більшість голосів з двох третин парламентського складу (342 голоси) для передачі звинувачень в корупції до Верховного суду Бразилії. Президенту ж, зі свого боку, потрібні були лише 172 голоси депутатів (з 513), які підтримали його або утрималися. Йому загрожувало звільнення з посади на 6 місяців і потенційний імпічмент, повідомляє DELFI.

Проте, Темер як і раніше звинувачується в отриманні хабара в розмірі близько 150 тисяч євро. 26 червня генпрокурор країни Родріго Жанот подав позов до Верховного суду Бразилії.

Стверджується, що Темер довгий час отримував хабарі для Партії бразильського демократичного руху, до якої він належить, від підприємця Жослен Батісти, власника найбільшого в країні виробника м'яса, компанії JBS. При цьому Батіста нібито зробив таємну запис своєї розмови з Темера, яку і надав як доказ. Всі звинувачення на свою адресу Темера заперечує. Як повідомляють бразильські ЗМІ, з моменту подачі позову президент особисто поговорив більш ніж зі ста депутатами, пообіцявши їм кошти на загальну суму 6 млн доларів для впровадження їхніх проектів і законодавчих ініціатив в разі його підтримки.

Сенат призначив Темера президентом в 2016 році - після того, як був оголошений імпічмент Ділма Роуссефф в зв'язку зі звинуваченнями в корупції і зловживанні владою. Нинішній рейтинг довіри Мішела Темера, згідно з опитуваннями, не перевищує п'яти відсотків. Його повноваження президента закінчуються в кінці 2018 року.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Мішеля Темера звинуватили у вчиненні тиску на кабінет міністрів і причетності до корупції.

Темер прийшов до влади після того, як Ділмі Русеф було оголошено імпічмент на тлі тривалої політичної кризи. Він обіцяв покінчити з корупцією в країні.