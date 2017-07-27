Президенту Молдови не дозволили розширити повноваження
Таке рішення суд ухвалив 27 липня, повідомляє "Радіо Свобода".
У рішенні суду йдеться про те, що винесені на референдум питання виходять за межі повноважень президента.
Нагадаємо, у березні Ігор Додон ініціював консультативний референдум щодо розширення повноважень глави держави через конфлікт з проєвропейською більшістю в парламенті.
Зазначимо, Конституція Республіки Молдова не дозволяє президентові приймати рішення стосовно угоди про асоціацію з Європейським Союзом.
Раніше президент Молдови Ігор Додон заявив на прес-конференції в Москві, що в разі перемоги на наступних парламентських виборах в 2018 році Партії соціалістів він готовий підтримати ініціативу про анулювання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.
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