Президенту Молдови не дозволили розширити повноваження

Конституційний суд Молдови визнав неконституційним проведення референдуму про розширення президентських повноважень.

Таке рішення суд ухвалив 27 липня, повідомляє "Радіо Свобода".

У рішенні суду йдеться про те, що винесені на референдум питання виходять за межі повноважень президента.

Нагадаємо, у березні Ігор Додон ініціював консультативний референдум щодо розширення повноважень глави держави через конфлікт з проєвропейською більшістю в парламенті.

Зазначимо, Конституція Республіки Молдова не дозволяє президентові приймати рішення стосовно угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Раніше президент Молдови Ігор Додон заявив на прес-конференції в Москві, що в разі перемоги на наступних парламентських виборах в 2018 році Партії соціалістів він готовий підтримати ініціативу про анулювання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.