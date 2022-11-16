ПОЛІТИКА НОВИНИПрезиденти США і Польщі Джо Байден і Анджей Дуда провели телефонну розмову щодо вибуху, ймовірно російської ракети, на території Польщі і загибелі двох людей.
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Президенти США і Польщі провели телефонну розмову
Польща США
Президенти США і Польщі Джо Байден і Анджей Дуда провели телефонну розмову щодо вибуху ймовірно російської ракети на території Польщі і загибелі двох людей.
Про це у Твіттері повідомив голова Бюро міжнародної політики при канцелярії президента Польщі Якуб Кумох.
"Триває телефонна розмова президентів Анджея Дуди і Джо Байдена", - написав він.
Раніше західні ЗМІ із посиланням на джерела у розвідці США повідомили, що інцидент міг статися внаслідок того, що дві російські ракети перетнули простір Польщі поблизу кордону з Україною.
Напередодні, 15 листопада росія вчинила масовану ракетну атаку проти України, випустивши близько 100 ракет по багатьох містах України.
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16 11 2022 08:35 МЕДІА
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