Президенти США і Польщі провели телефонну розмову

Президенти США і Польщі Джо Байден і Анджей Дуда провели телефонну розмову щодо вибуху, ймовірно російської ракети, на території Польщі і загибелі двох людей.

Президенти США і Польщі Джо Байден і Анджей Дуда провели телефонну розмову щодо вибуху ймовірно російської ракети на території Польщі і загибелі двох людей.

Про це у Твіттері повідомив голова Бюро міжнародної політики при канцелярії президента Польщі Якуб Кумох.

"Триває телефонна розмова президентів Анджея Дуди і Джо Байдена", - написав він.

Раніше західні ЗМІ із посиланням на джерела у розвідці США повідомили, що інцидент міг статися внаслідок того, що дві російські ракети перетнули простір Польщі поблизу кордону з Україною.

Напередодні, 15 листопада росія вчинила масовану ракетну атаку проти України, випустивши близько 100 ракет по багатьох містах України.