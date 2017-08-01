Пріоритетом Кабміну залишається децентралізація, - Гройсман
На думку прем'єра, зміни в Україні почнуться з місцевого управління і децентралізації.
"Я боровся за цю реформу, ще будучи Вінницьким міським головою. Я боровся за неї з перших днів роботи в центральної влади. І сьогодні особливо радію, коли бачу, що на місцях з'явилися ресурси і починають вирішуватися проблеми, які не вирішувалися роками. Радію, тому що кожній людині приємно бачити, як витрачені зусилля починають приносити результати", - написав прем'єр на своїй сторінці у Facebook.
"Хочу запевнити, що децентралізація далі залишається нашим пріоритетом і буде тільки набирати обертів. Новий рік буде вже третім роком повноцінної реалізації реформи децентралізації. А значить у містах і селах будуть і в цьому році з'являтися нові і відремонтовані школи, дитячі садки, амбулаторії та фапи, стадіони і клуби, дороги і тротуари. І це ті речі, які безпосередньо впливають на якість повсякденного життя наших громадян", - підкреслив глава уряду.
Нагадаємо, Кабінет міністрів прогнозує зростання доходів місцевих бюджетів на 25% у 2017 році.
20 грудня 2016 року Верховна Рада внесла зміни до Бюджетного кодексу, згідно з якими частина витрат в освітній та медичній сферах тепер будуть лежати на місцевій владі, а не на держбюджеті, як раніше. Мова йде про утримання шкіл (крім зарплат), ПТУ і санаторіїв для хворих на туберкульоз, дітей і підлітків.
Також на балансі місцевих бюджетів будуть витрати на комунальні послуги та енергоносії установ охорони здоров'я, пільги на послуги зв'язку, інші пільги і компенсаційні виплати за проїзд.
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