Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Пріоритетом Кабміну залишається децентралізація, - Гройсман

На думку прем'єра, зміни в Україні почнуться з місцевого управління і децентралізації
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що децентралізація залишиться пріоритетом у діяльність його уряду.
Пріоритетом Кабміну залишається децентралізація, - Гройсман Володимир Гройсман. Фото: ztnews.com.ua

На думку прем'єра, зміни в Україні почнуться з місцевого управління і децентралізації.

"Я боровся за цю реформу, ще будучи Вінницьким міським головою. Я боровся за неї з перших днів роботи в центральної влади. І сьогодні особливо радію, коли бачу, що на місцях з'явилися ресурси і починають вирішуватися проблеми, які не вирішувалися роками. Радію, тому що кожній людині приємно бачити, як витрачені зусилля починають приносити результати", - написав прем'єр на своїй сторінці у Facebook.

"Хочу запевнити, що децентралізація далі залишається нашим пріоритетом і буде тільки набирати обертів. Новий рік буде вже третім роком повноцінної реалізації реформи децентралізації. А значить у містах і селах будуть і в цьому році з'являтися нові і відремонтовані школи, дитячі садки, амбулаторії та фапи, стадіони і клуби, дороги і тротуари. І це ті речі, які безпосередньо впливають на якість повсякденного життя наших громадян", - підкреслив глава уряду.

Нагадаємо, Кабінет міністрів прогнозує зростання доходів місцевих бюджетів на 25% у 2017 році.

20 грудня 2016 року Верховна Рада внесла зміни до Бюджетного кодексу, згідно з якими частина витрат в освітній та медичній сферах тепер будуть лежати на місцевій владі, а не на держбюджеті, як раніше. Мова йде про утримання шкіл (крім зарплат), ПТУ і санаторіїв для хворих на туберкульоз, дітей і підлітків.

Також на балансі місцевих бюджетів будуть витрати на комунальні послуги та енергоносії установ охорони здоров'я, пільги на послуги зв'язку, інші пільги і компенсаційні виплати за проїзд.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 01 2017 22:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відставки 2016: Реформували та не виреформували

Відставки 2016: Реформували та не виреформували

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.