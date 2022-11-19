ПОЛІТИКА НОВИНИУкравтодор – 94,1 млн євро, Держмитслужба – 58,9 млн євро, Адміністрація Держприкордонслужби – 7 млн євро - Кабмін України розподілив польський пільговий кредит на інвестпроекти в Україні між трьома державними службами
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Пріоритети Уряду України: майже 100 млн євро на дороги і лише 7 на безпілотники
Фото: з вільних джерел
Кабінет міністрів України розподілив крупний польський пільговий кредит на інвестпроекти в Україні між трьома державними службами. Кошти цього кредиту у розмірі 160 млн отримають:
Укравтодор – 94,1 млн євро (розбудова дорожньої інфраструктури на підходах до 5 пунктів пропуску на українсько-польському державному кордоні);
Держмитслужба – 58,9 млн євро (облаштування пунктів пропуску «Шегині», «Краківець», «Рава-Руська», закупівля мобільних скануючих систем на пунктах пропуску «Ягодин», «Шегині», «Краківець», «Рава-Руська»);
Адміністрація Держприкордонслужби – 7 млн євро (закупівля безпілотних авіаційних систем та засобів моніторингу державного кордону), - інформує Міністерство фінансів.
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19 11 2022 19:10 МЕДІА
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