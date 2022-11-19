Пріоритети Уряду України: майже 100 млн євро на дороги і лише 7 на безпілотники

Укравтодор – 94,1 млн євро, Держмитслужба – 58,9 млн євро, Адміністрація Держприкордонслужби – 7 млн євро - Кабмін України розподілив польський пільговий кредит на інвестпроекти в Україні між трьома державними службами

Фото: з вільних джерел

Кабінет міністрів України розподілив крупний польський пільговий кредит на інвестпроекти в Україні між трьома державними службами. Кошти цього кредиту у розмірі 160 млн отримають: Укравтодор – 94,1 млн євро (розбудова дорожньої інфраструктури на підходах до 5 пунктів пропуску на українсько-польському державному кордоні); Держмитслужба – 58,9 млн євро (облаштування пунктів пропуску «Шегині», «Краківець», «Рава-Руська», закупівля мобільних скануючих систем на пунктах пропуску «Ягодин», «Шегині», «Краківець», «Рава-Руська»); Адміністрація Держприкордонслужби – 7 млн євро (закупівля безпілотних авіаційних систем та засобів моніторингу державного кордону), - інформує Міністерство фінансів.



Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію