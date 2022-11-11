Про банкрутство Twitter попередив Ілон Маск

Ілон Маск у своєму першому зверненні до співробітників Twitter Inc. після її придбання за $44 мільярди допустив банкрутство компанії, якщо вона не приноситиме більше грошей.

Фото: reuters.com

The Associated Press. Про це пишуть Bloomberg У своєму листі Маск зазначив, що "без значних доходів від передплати є велика ймовірність того, що Twitter не переживе майбутнього економічного спаду". Попередження про можливе банкрутство пролунало в перші два тижні після покупки. У цей період Маск звільнив 7 500 співробітників, пояснивши це великими збитками, які, за його словами, становили понад $4 мільйони на день. Зараз Маск намагається впроваджувати платні послуги у соцмережі, зокрема передплату на Blue Twitter за $8 на місяць. Reuters пише, що фінансовий стан компанії у хиткому положенні, зокрема, через звільнення низки топменеджерів. Напередодні з компанії пішли Йоель Рот, який керував відділом з боротьби із розпалювання ненависті, дезінформацією та спамом, а також директорка з інформаційної безпеки Twitter Леа Кісснер. Крім того, у відставку пішли директор з питань конфіденційності Демієн Кіран і директорка з дотримання нормативних вимог Маріанна Фогарті. Читайте також: Про заборону віддаленої роботи співробітникам Twitter оголосив Маск

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію