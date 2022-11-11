БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИІлон Маск у своєму першому зверненні до співробітників Twitter Inc. після її придбання за $44 мільярди допустив банкрутство компанії, якщо вона не приноситиме більше грошей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Про банкрутство Twitter попередив Ілон Маск
Фото: reuters.com
Про це пишуть Bloomberg і The Associated Press.
У своєму листі Маск зазначив, що "без значних доходів від передплати є велика ймовірність того, що Twitter не переживе майбутнього економічного спаду".
Попередження про можливе банкрутство пролунало в перші два тижні після покупки. У цей період Маск звільнив 7 500 співробітників, пояснивши це великими збитками, які, за його словами, становили понад $4 мільйони на день. Зараз Маск намагається впроваджувати платні послуги у соцмережі, зокрема передплату на Blue Twitter за $8 на місяць.
Reuters пише, що фінансовий стан компанії у хиткому положенні, зокрема, через звільнення низки топменеджерів. Напередодні з компанії пішли Йоель Рот, який керував відділом з боротьби із розпалювання ненависті, дезінформацією та спамом, а також директорка з інформаційної безпеки Twitter Леа Кісснер. Крім того, у відставку пішли директор з питань конфіденційності Демієн Кіран і директорка з дотримання нормативних вимог Маріанна Фогарті.
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11 11 2022 15:49 МЕДІА
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