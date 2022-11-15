Про початок Військової допоміжної місії для України офіційно оголосили в ЄС

Рада ЄС сьогодні офіційно оголосила про започаткування Військової допоміжної місії ЄС з підтримки України (EUMAM Ukraine), яка має на меті продовження надання допомоги в її протистоянні російській агресивній війні.

Така інформація оприлюднена сьогодні на сайті Європейської Ради.

"Мета цієї місії, яка була формально заснована 17 жовтня, розвинути військові спроможності Збройних сил України, щоб надати їм можливість захистити територіальну цілісність та суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також для захисту цивільного населення", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається в документі, EUMAM Ukraine має невиконавчий мандат (не передбачає залучення військ в Україні – ред.) на надання індивідуальної, колективної та спеціальної підготовки для кількості персоналу ЗСУ до 15 000 військовослужбовців, яка надаватиметься у різних місцях на територіях різних країн Європейського Союзу.

Командуватиме місією буде французький віцеадмірал Ерве Бліжон (Hervé Bléjean), який очолює департамент військового планування та виконання в межах ЄСЗД.

Рада ЄС також ухвалила заходи фінансової підтримки в рамках Європейського фонду миру, в обсязі 16 мільйонів євро, для забезпечення діяльності EUMAM Ukraine та для подальшого розвитку спроможностей Збройних сил України. Ця фінансова допомога буде спрямована на фінансування обладнання, яке Україна отримує від країн-членів ЄС.

Зокрема, йдеться про поставки боєприпасів, військового обладнання та платформ для розміщення летальної зброї. До цього ж переліку віднесені транспортні засоби, засоби з ремонту та обслуговування техніки, що надається.

Ця допомога розрахована на час до 24 місяців та надається на додаток до попередньої військової допомоги для України в рамках Європейського фонду миру в обсязі 3,1 млрд євро.

"Європейський Союз підтверджує підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, та її законного права обороняти себе від російської агресії. ЄС твердо стоїть поряд з Україною, і буде продовжувати надавати військову, економічну, соціальну та фінансову підтримку так довго, як це буде необхідним", – йдеться у документі.

Як повідомлялося, Рада міністрів ЄС із закордонних справ ухвалила формальне рішення про започаткування Військової допоміжної місії з підтримки України (EUMAM Ukraine).