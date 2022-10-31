Про проблеми рф з постачанням набоїв повідомила британська розвідка

Росія з середини жовтня перекинула на передову в Україну кілька тисяч новомобілізованих резервістів. Більшість із них погано споряджені.

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

"Гвинтівки, які були видані мобілізованим резервістам, зазвичай є автоматами АКМ (автомат Калашникова модернізований, – ред.), зброєю, яка вперше була представлена в 1959 році. Багато з них, ймовірно, майже непридатні для використання через погане зберігання", – йдеться в повідомленні.

Розвідка зазначає, що АКМ стріляє патронами калібру 7,62 мм, тоді як регулярні бойові частини Росії в основному озброєні 5,45-мм автоматами АК-74М або АК-12.

"Інтеграція резервістів із військовослужбовцями-контрактниками та ветеранами бойових дій в Україні означатиме, що російським логістам доведеться доставляти на передову не один, а два види стрілецької зброї. Ймовірно, це ще більше ускладнить і без того напружені логістичні системи Росії", – додали в міноборони.