CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРосія з середини жовтня перекинула на передову в Україну кілька тисяч новомобілізованих резервістів. Більшість із них погано споряджені.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Про проблеми рф з постачанням набоїв повідомила британська розвідка
Фото: Главком
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
"Гвинтівки, які були видані мобілізованим резервістам, зазвичай є автоматами АКМ (автомат Калашникова модернізований, – ред.), зброєю, яка вперше була представлена в 1959 році. Багато з них, ймовірно, майже непридатні для використання через погане зберігання", – йдеться в повідомленні.
Розвідка зазначає, що АКМ стріляє патронами калібру 7,62 мм, тоді як регулярні бойові частини Росії в основному озброєні 5,45-мм автоматами АК-74М або АК-12.
"Інтеграція резервістів із військовослужбовцями-контрактниками та ветеранами бойових дій в Україні означатиме, що російським логістам доведеться доставляти на передову не один, а два види стрілецької зброї. Ймовірно, це ще більше ускладнить і без того напружені логістичні системи Росії", – додали в міноборони.
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31 10 2022 13:15 МЕДІА
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