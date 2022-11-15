CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГоловне управління розвідки Міноборони та волонтерський фонд "Повернись живим" реалізували спільний проєкт Black box, який допоміг знизити наступальний потенціал росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Про проєкт, який допоміг знизити наступ окупантів, розповів Буданов
Розвідка спільно з фондом "Повернись живим" створила проєкт Black box, який завдав рф збитків на мільйони доларів
Фото: РБК-УКРАЇНА
Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Кирило Буданов.
"З огляду на секретність, ми не можемо розкрити деталей цієї співпраці, але її результати точно відобразяться на полі бою. За нашими підрахунками, лише за жовтень проєкт, який ми між собою називаємо Black box, завдав росії збитків на мільйони доларів. Спільно з благодійниками та усіма небайдужими українцями ми й надалі будемо впливати на бойову спроможність ворога", – заявив Буданов.
Зазначається, що вартість проєкту становить 40 млн грн.
Black box – не єдиний спільний проєкт Головного управління розвідки та фонду "Повернись живим". Зокрема, влітку благодійники передали ГУР комплекс Bayraktar TB2, загальною вартістю $16,5 млн. Комплекс, серед іншого, складається з трьох ударних безпілотників, системи повітряного зв’язку та мобільного комплексу наземного управління.
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15 11 2022 11:55 МЕДІА
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