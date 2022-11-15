Про проєкт, який допоміг знизити наступ окупантів, розповів Буданов

Головне управління розвідки Міноборони та волонтерський фонд "Повернись живим" реалізували спільний проєкт Black box, який допоміг знизити наступальний потенціал росії.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Кирило Буданов.

"З огляду на секретність, ми не можемо розкрити деталей цієї співпраці, але її результати точно відобразяться на полі бою. За нашими підрахунками, лише за жовтень проєкт, який ми між собою називаємо Black box, завдав росії збитків на мільйони доларів. Спільно з благодійниками та усіма небайдужими українцями ми й надалі будемо впливати на бойову спроможність ворога", – заявив Буданов.

Зазначається, що вартість проєкту становить 40 млн грн.

Black box – не єдиний спільний проєкт Головного управління розвідки та фонду "Повернись живим". Зокрема, влітку благодійники передали ГУР комплекс Bayraktar TB2, загальною вартістю $16,5 млн. Комплекс, серед іншого, складається з трьох ударних безпілотників, системи повітряного зв’язку та мобільного комплексу наземного управління.