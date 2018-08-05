В ДСНС назвали можливу причину масового отруєння в Черкасах

Помічник начальника управління ДСНС в Черкаській області Костянтин Проценко заявив, що причиною масового отруєння в школі №8 могли стати випаровування з каналізаційного колектора, який знаходиться неподалік від навчального закладу.

В районі навколо школи, в довколишніх дворах відчувався смердючий запах, жителі повідомляли ще вчора.

"Після проливних дощів, які пройшли в Черкасах у неділю, 6 травня, в колектор могли потрапити якісь хімікати... Але потрапляння хімікатів у колектор після злив - це лише одна з версій того, що сталося", - сказав Проценко у коментарі Сегодня.

Нагадаємо, на лінійці в одній зі шкіл Черкас діти масово знепритомніли.

Всього в лікувальні установи Черкас госпіталізували 53 учнів і двох вчителів.