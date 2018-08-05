В ДСНС назвали можливу причину масового отруєння в Черкасах
В районі навколо школи, в довколишніх дворах відчувався смердючий запах, жителі повідомляли ще вчора.
"Після проливних дощів, які пройшли в Черкасах у неділю, 6 травня, в колектор могли потрапити якісь хімікати... Але потрапляння хімікатів у колектор після злив - це лише одна з версій того, що сталося", - сказав Проценко у коментарі Сегодня.
Нагадаємо, на лінійці в одній зі шкіл Черкас діти масово знепритомніли.
Всього в лікувальні установи Черкас госпіталізували 53 учнів і двох вчителів.
Нагадаємо, що вранці у вівторок в Черкасах під час лінійки в школі № 8 діти почали непритомніти. Спочатку госпіталізували 15 дітей, пізніше їхня кількість зросла до 51. Попередній діагноз у всіх постраждалих - отруєння невідомою речовиною.
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