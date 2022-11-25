Про це не може бути мови - в кремлі відреагували на заяву Зеленського про деокупацію Криму

Речник президента рф володимира путіна дмитро пєсков заявив, що вона свідчить про небажання Києва вирішувати проблеми невоєнними методами

Речник президента рф володимира путіна дмитро пєсков прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського щодо деокупації Криму.

Про це повідомляє пропагандистське видання РИА Новости.

"Зроблені заяви говорять про неготовність та небажання Києва вирішувати проблеми невоєнними методами, Зеленський говорить про відчуження російської території, про це не може бути й мови", - сказав прессекретар путіна.

Як повідомляв iPress, раніше Зеленський закликав не витрачати час на варіанти, які не передбачають деокупації Криму.

"Якщо хтось готовий запропонувати нам шлях щодо повернення Криму невійськовим шляхом, я буду тільки за… Якщо рішення не передбачає деокупацію і Крим є частиною російської федерації - це марна трата часу", - сказав президент України.