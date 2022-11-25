Про це не може бути мови - в кремлі відреагували на заяву Зеленського про деокупацію Криму
Речник президента рф володимира путіна дмитро пєсков прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського щодо деокупації Криму.
Про це повідомляє пропагандистське видання РИА Новости.
"Зроблені заяви говорять про неготовність та небажання Києва вирішувати проблеми невоєнними методами, Зеленський говорить про відчуження російської території, про це не може бути й мови", - сказав прессекретар путіна.
Як повідомляв iPress, раніше Зеленський закликав не витрачати час на варіанти, які не передбачають деокупації Криму.
"Якщо хтось готовий запропонувати нам шлях щодо повернення Криму невійськовим шляхом, я буду тільки за… Якщо рішення не передбачає деокупацію і Крим є частиною російської федерації - це марна трата часу", - сказав президент України.
Додати коментар
- ФОТО Протести проти приїзду путіна та лукашенка відбулися у Єревані (фото)
- ФОТО На саміті G20 зустрілися Байден та Ердоган
- ВІДЕО Якщо росія хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями: виступ Зеленського на G20
- Війна росії проти України не повинна закінчитися переговорами. Покиньте "дурнуватий реалізм". Дайте Україні всю зброю, крім ядерної – Еліот А. Коен
- Аргумент проти збільшення допомоги Україні шалено недалекоглядний. Так вважають посли, генерали та експерти провідних аналітичних інституцій США – The Hill