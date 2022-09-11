CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПапа Римський Франциск знову прокоментував війну в Україні та заявив, що конфлікт не можна вирішити за допомогою зброї.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Про війну в Україні знову говорить Папа Римський: конфлікти не розв'язуються інфантильною логікою зброї
Фото: РБК-Україна
Про це повідомляє Nova Agency.
Понтифік вважає, що війну, яку розв'язала росія проти України, можна завершити діалогом без використання зброї.
"Я думаю про божевільну війну, жертвою якої стала змучена Україна, і про багато інших конфліктів, які ніколи не будуть вирішені інфантильною логікою зброї, а лише м'якою силою діалогу", – заявив Папа Римський.
За його словами, під час недавньої поїздки до Бахрейну він наголосив на необхідності діалогу.
"Я теж зробив це, щоб звільнити місце всередині себе для тих, кого я зустрічав. Тому що без прийняття діалог залишається порожнім, очевидним, він залишається питанням ідей, а не реальності", – додав понтифік.
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