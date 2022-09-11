Про вихід військ рф із Херсона говорити зарано - Подоляк

У Херсоні ще залишається значна частина російських військ.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що наразі зарано говорити про виведення російських військ із Херсона.

Про це він сказав агентству Reuters у контексті заяв військового керівництва рф.

"Поки над Херсоном не майорить український прапор, говорити про вихід росії немає сенсу", – заявив Подоляк.

У Херсоні залишається значна частина російських військ, у регіон стягуються додаткові резерви, росія не збирається лишати Херсон без бою.

"Дії говорять гучніше за слова. Україна не бачить ознак того, що росія залишає Херсон без бою. У місті зберігається значна частина ru-угруповання, в регіон стягуються додаткові резерви. Україна звільняє території, спираючись на дані розвідки, а не зрежисовані телевізійні заяви", – підкреслив Подоляк у Twitter.