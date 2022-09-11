НОВИНИУ Херсоні ще залишається значна частина російських військ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Про вихід військ рф із Херсона говорити зарано - Подоляк
Фото: Reuters
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що наразі зарано говорити про виведення російських військ із Херсона.
Про це він сказав агентству Reuters у контексті заяв військового керівництва рф.
"Поки над Херсоном не майорить український прапор, говорити про вихід росії немає сенсу", – заявив Подоляк.
У Херсоні залишається значна частина російських військ, у регіон стягуються додаткові резерви, росія не збирається лишати Херсон без бою.
"Дії говорять гучніше за слова. Україна не бачить ознак того, що росія залишає Херсон без бою. У місті зберігається значна частина ru-угруповання, в регіон стягуються додаткові резерви. Україна звільняє території, спираючись на дані розвідки, а не зрежисовані телевізійні заяви", – підкреслив Подоляк у Twitter.
Як повідомлялося, раніше командувач російського угруповання окупаційних військ сєргєй суровикін під час доповіді міністру оборони росії сєргєю шойгу заявив про залишення Херсона і відведення військ на лівий берег Дніпра, і той підтримав це рішення.
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