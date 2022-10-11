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Про заборону віддаленої роботи співробітникам Twitter оголосив Маск – Bloomberg

Новий власник Twitter Ілон Маск пізно ввечері у середу вперше надіслав співробітникам електронного листа, щоб підготувати їх до "важких часів попереду" і заборонити віддалену роботу, якщо він особисто не схвалить її.
Про заборону віддаленої роботи співробітникам Twitter оголосив Маск – Bloomberg Фото: gettyimages.com
Про це пише Bloomberg, яке ознайомилось з листом.
 
Маск заявив, що немає "ніякого способу підсолодити повідомлення" про економічні перспективи і про те, як це вплине на таку залежну від реклами компанію, як Twitter.
 
Нові правила, які вступають в силу негайно, передбачають, що співробітники мають працювати в офісі не менше 40 годин на тиждень.
 
Twitter перебуває під керівництвом Маска близько двох тижнів, за цей час він звільнив приблизно половину співробітників і більшу частину керівного складу.
 
"Новий бос підняв ціну на підписку Twitter Blue до 8 доларів і додав до неї верифікацію користувачів. Маск повідомив працівникам в електронному листі, що він хоче, щоб підписки становили половину доходів Twitter", – зауважує Bloomberg.
 
До приходу Маска Twitter встановив постійний режим роботи з будь-якого місця для своїх співробітників, багато з яких спочатку перейшли на віддалену роботу через пандемію.
 
"Це була одна з перших тем на загальній нараді, яку Маск провів зі співробітниками Twitter після оголошення про угоду з купівлі компанії. Тоді він заявив, що виступає проти віддаленої роботи і буде робити винятки тільки в індивідуальному порядку, як він робить зараз", – додає агентство.
 
Він також виключив "день відпочинку" з календарів співробітників Twitter, який був щомісячним вихідним днем в масштабах всієї компанії, введеним у період пандемії. 
 
"Попереду важкий шлях, і для досягнення успіху знадобиться інтенсивна робота", – написав Маск у своєму листі співробітникам. В окремому електронному листі він додав, що "протягом наступних кількох днів абсолютним головним пріоритетом є пошук і призупинення будь-яких перевірених ботів/тролів/спаму".
 
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10 11 2022 13:48
ТЕГИ: Twitter, МАСК
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