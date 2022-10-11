Про заборону віддаленої роботи співробітникам Twitter оголосив Маск – Bloomberg

Новий власник Twitter Ілон Маск пізно ввечері у середу вперше надіслав співробітникам електронного листа, щоб підготувати їх до "важких часів попереду" і заборонити віддалену роботу, якщо він особисто не схвалить її.

Про це пише Bloomberg, яке ознайомилось з листом.

Маск заявив, що немає "ніякого способу підсолодити повідомлення" про економічні перспективи і про те, як це вплине на таку залежну від реклами компанію, як Twitter.

Нові правила, які вступають в силу негайно, передбачають, що співробітники мають працювати в офісі не менше 40 годин на тиждень.

Twitter перебуває під керівництвом Маска близько двох тижнів, за цей час він звільнив приблизно половину співробітників і більшу частину керівного складу.

"Новий бос підняв ціну на підписку Twitter Blue до 8 доларів і додав до неї верифікацію користувачів. Маск повідомив працівникам в електронному листі, що він хоче, щоб підписки становили половину доходів Twitter", – зауважує Bloomberg.

До приходу Маска Twitter встановив постійний режим роботи з будь-якого місця для своїх співробітників, багато з яких спочатку перейшли на віддалену роботу через пандемію.

"Це була одна з перших тем на загальній нараді, яку Маск провів зі співробітниками Twitter після оголошення про угоду з купівлі компанії. Тоді він заявив, що виступає проти віддаленої роботи і буде робити винятки тільки в індивідуальному порядку, як він робить зараз", – додає агентство.

Він також виключив "день відпочинку" з календарів співробітників Twitter, який був щомісячним вихідним днем в масштабах всієї компанії, введеним у період пандемії.

"Попереду важкий шлях, і для досягнення успіху знадобиться інтенсивна робота", – написав Маск у своєму листі співробітникам. В окремому електронному листі він додав, що "протягом наступних кількох днів абсолютним головним пріоритетом є пошук і призупинення будь-яких перевірених ботів/тролів/спаму".