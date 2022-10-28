Про завершення мобілізації оголосив міністр оборони рф шойгу

Міністр оборони росії сєргєй шойгу оголосив про завершення часткової мобілізації у рф.

На зустрічі з президентом рф владіміром путіним, шойгу заявив, що до лав російської армії призвали 300 тисяч осіб, а "інших мобілізаційних завдань не планується". За його словами, військкомати продовжать набір лише добровольців та бажаючих укласти контракт.

Також шойгу повідомив, що після навчання до чинних військ вже направили 82 тисяч мобілізованих.

При цьому, російський правозахисник Павло Чіков заявив, що закон та указ про мобілізацію припускають її оголошення, проте завершення чи припинення мобілізації ніяк не врегульовано нормативними актами. Він уточнює, що місцева влада не має жодних повноважень завершувати мобілізацію, хоч і сприяє за її оголошення. За його словами, потреба у новій хвилі призову може виникнути будь-якої миті.