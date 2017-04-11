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Проблемні питання із сусідніми країнами стоять на заваді вступу України до ЄС, - Лубківський

Лубківський зауважив, що Україна, рано чи пізно, перейде до процедури вступу до ЄС і потребуватиме підтримки наших сусідів-партнерів
Координатор руху "Справедливість", посол Маркіян Лубківський закликав звернути особливу увагу на проблемні питання з сусідніми країнами-членами ЄС.
Проблемні питання із сусідніми країнами стоять на заваді вступу України до ЄС, - Лубківський Маркіян Лубківський. Фото: прес-служба

"Україна не може відкривати другий фронт. Через анексію Криму, через загарблення наших територій на сході країни, ми мусимо зміцнювати свій тил, свої західні терени. Так, Україна має відстоювати свої права на мову, на культуру, на історію, але разом з тим, усі чутливі питання ми маємо вирішувати шляхом консультацій із нашими міжнародними партнерами",- наголосив він в ефірі телеканалу 112.ua

"Україна буде відкривати свої "переговорні глави", в тому числі з Польшею, Румунією, Угорщиною. А також ймовірно із Сербією, яка вже сьогодні є кандидатом на вступ. Ми повинні зважити, що усі невирішені питання рано чи пізно стануть на заваді нашому вступу до ЄС",- заявив посол.

Він також підкреслив, що держава Україна буде сильною тоді, коли вона буде дбати про свої національні меншини на рівні не меншому, ніж це сьогодні роблять Румунія, Угорщина та Польща.

Нагадаємо, що Угорщина погрожує блокувати будь-які ініціативи України у її просуванні у напрямку європейської інтеграції та участі у програмах Східного партнерства. Зокрема, глава МЗС Угорщини пригрозив, що освітній закон боляче вдарить по майбутньому України.

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04 11 2017 09:38
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