Проблему з зараженими фіпронілом яйцями зафіксовано в 45 країнах

Заражені фіпронілом яйця виявлені в 45 країнах світу, з 19 державами за межами Європи включно.

Як повідомляє Deutsche Welle, проблема актуальна майже для всіх країн-членів Європейського союзу. Винятки - це лише Хорватія та Литва, де курячі яйця з фіпронілом не виявлені.

Міністри сільського господарства країн ЄС вчора в Талліні обговорили наслідки скандалу і заходи, спрямовані на те, щоб забруднена продукція не поширювалася далі. Проблема, проте, набуває все більш і більш загрозливого характеру.

Після того, як в курячих яйцях в країнах ЄС знайшли фіпроніл, по всьому Євросоюзу були закриті сотні ферм, проведено масовий забій птиці, тонни яєць і продуктів з їх вмістом, вилучено з продажу і знищено.

На фермах посилені перевірки якості продукції.

Довідка: Фіпроніл - хімічний ядовитий засіб, передбачений для боротьби з комахами. Фіпроніл використовується для боротьби проти бліх, вошей, кліщів і тарганів. Його заборонено застосовувати для дезінфекції тваринницьких ферм, продукція яких призначена для вживання в їжу людиною. Гостре отруєння фіпронілом проявляється в підвищеній дратівливості, нездужанні, блювоті, головному болі.

Нагадаємо, у серпні за даними 75 вибіркових перевірок Національного управління з безпеки харчових продуктів (Nébih), в Угорщині принаймні у двох місцевих виробників сільськогосподарської продукції були виявлені великі партії курячих яєць з вмістом отруйного інсектициду фіпронілу.