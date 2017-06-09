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Проблему з зараженими фіпронілом яйцями зафіксовано в 45 країнах

Проблема оминула тільки Хорватію та Литву
Заражені фіпронілом яйця виявлені в 45 країнах світу, з 19 державами за межами Європи включно.
Проблему з зараженими фіпронілом яйцями зафіксовано в 45 країнах Фото: з вільних джерел

Як повідомляє Deutsche Welle, проблема актуальна майже для всіх країн-членів Європейського союзу. Винятки - це лише Хорватія та Литва, де курячі яйця з фіпронілом не виявлені.

Міністри сільського господарства країн ЄС вчора в Талліні обговорили наслідки скандалу і заходи, спрямовані на те, щоб забруднена продукція не поширювалася далі. Проблема, проте, набуває все більш і більш загрозливого характеру.

Після того, як в курячих яйцях в країнах ЄС знайшли фіпроніл, по всьому Євросоюзу були закриті сотні ферм, проведено масовий забій птиці, тонни яєць і продуктів з їх вмістом, вилучено з продажу і знищено.

На фермах посилені перевірки якості продукції.

Довідка: Фіпроніл - хімічний ядовитий засіб, передбачений для боротьби з комахами. Фіпроніл використовується для боротьби проти бліх, вошей, кліщів і тарганів. Його заборонено застосовувати для дезінфекції тваринницьких ферм, продукція яких призначена для вживання в їжу людиною. Гостре отруєння фіпронілом проявляється в підвищеній дратівливості, нездужанні, блювоті, головному болі.

Нагадаємо, у серпні за даними 75 вибіркових перевірок Національного управління з безпеки харчових продуктів (Nébih), в Угорщині принаймні у двох місцевих виробників сільськогосподарської продукції були виявлені великі партії курячих яєць з вмістом отруйного інсектициду фіпронілу.

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06 09 2017 14:23
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