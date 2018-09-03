"Проблиск надії": Меркель прокоментувала можливий діалог США і КНДР
Про це вона заявила у п'ятницю в Мюнхені, де відвідала Міжнародну виставку ремесел, повідомляє власний кореспондент "Укрінформу" в Німеччині.
"Проблиск надії, я можу це зараз так назвати", - сказала Меркель.
Вона підкреслила, що попереду ще багато роботи, яку треба продовжувати, але додала, що "було б чудово, якби вдалося зняти напруженість". Глава німецького уряду також зазначила солідарну міжнародну позицію з даної проблеми, включаючи підтримку санкцій.
Раніше цього дня офіційний представник МЗС ФРН Марія Адебар, коментуючи перспективу такої зустрічі, заявила, що Німеччина "разом з іншими партнерами завжди закликала КНДР прийняти пропозицію з боку США".
Дипломат також сказала, що федеральний уряд вітає нещодавні зусилля щодо міжкорейського діалогу, але запропонувала тепер подивитися, "чи підуть за словами справи". На сьогодні, за її словами, немає офіційних заяв з боку керівництва КНДР про те, що воно "дійсно готове до радикальної зміни курсу". "Зрозуміло, ми б вітали готовність КНДР до серйозного діалогу з приводу її протизаконної атомної та ракетної програми", - додала представник зовнішньополітичного відомства ФРН. Першим необхідним кроком на шляху до переговорів була б відмова Пхеньяна від проведення ядерних випробувань, сказала Адебар.
Нагадаємо, 5 і 6 березня у Пхеньяні відбулися переговори лідера КНДР Кім Чен Ина із начальником Управління національної безпеки Республіки Корея Чон Ий Йоном та директором Національної служби розвідки Со Хуном. Після цього з'явилися новини про те, що перший контакт на вищому рівні між КНДР та США може відбутися найближчим часом, іще до літа.
Наприкінці лютого президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з Північною Кореєю можливі тільки на певних умовах. Однак умови Трамп розголошувати не став.
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