Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Проби показали, що вода на Донбасі "брудна" або "дуже брудна", - МінТОТ

Шахтні води виходять на поверхню, відбувається просідання ґрунтів і заболочення
Проби поверхневих вод на території Донбасу показали, що вода в регіоні "брудна" або "дуже брудна".
Проби показали, що вода на Донбасі "брудна" або "дуже брудна", - МінТОТ Фото: radiosvoboda.org

Про це йдеться у повідомленні Офіційного представництва Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у Twitter.

"30 проб поверхневих вод на Донбасі показали, що вода в регіоні "брудна" або "дуже брудна". Шахтні води виходять на поверхню, псується питна вода, відбувається просідання ґрунтів і заболочення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Міжнародний комітет Червоного Хреста направив 24 вантажівки з гуманітарною допомогою на непідконтрольну територію Донбасу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 06 2018 11:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.