CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПроби поверхневих вод на території Донбасу показали, що вода в регіоні "брудна" або "дуже брудна".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Проби показали, що вода на Донбасі "брудна" або "дуже брудна", - МінТОТ
Шахтні води виходять на поверхню, відбувається просідання ґрунтів і заболочення
Фото: radiosvoboda.org
Про це йдеться у повідомленні Офіційного представництва Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у Twitter.
"30 проб поверхневих вод на Донбасі показали, що вода в регіоні "брудна" або "дуже брудна". Шахтні води виходять на поверхню, псується питна вода, відбувається просідання ґрунтів і заболочення", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Міжнародний комітет Червоного Хреста направив 24 вантажівки з гуманітарною допомогою на непідконтрольну територію Донбасу.
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