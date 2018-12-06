Проби показали, що вода на Донбасі "брудна" або "дуже брудна", - МінТОТ

Шахтні води виходять на поверхню, відбувається просідання ґрунтів і заболочення

Проби поверхневих вод на території Донбасу показали, що вода в регіоні "брудна" або "дуже брудна".

Про це йдеться у повідомленні Офіційного представництва Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у Twitter.

"30 проб поверхневих вод на Донбасі показали, що вода в регіоні "брудна" або "дуже брудна". Шахтні води виходять на поверхню, псується питна вода, відбувається просідання ґрунтів і заболочення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Міжнародний комітет Червоного Хреста направив 24 вантажівки з гуманітарною допомогою на непідконтрольну територію Донбасу.