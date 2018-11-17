Продан пообіцяв повідомити САП про дату і час повернення до України
"Дізнався, що мені нібито повідомлено про підозру. В САП пояснюють, що двічі надсилали повістки та не отримали відомостей щодо мого місцезнаходження. Акцентую увагу прокурорів САП, що запланував виїзд на лікування заздалегідь, про що вже повідомляв", - зазначив Продан на своїй сторінці у Facebook.
Він додав, що звернувся до адміністрації клініки "з проханням підготувати офіційний документ стосовно мого перебування у медичному закладі".
"В найближчий час мої представники звернуться до САП ГПУ і нададуть лист, підписаний уповноваженою особою закладу. Я також відправлю оригінал зазначеного листа поштою... Без жодного сумніву одразу після завершення лікування та реабілітації я повернусь в Україну. Про дату, час і номер рейсу (якщо буду повертатися літаком) проінформую представників САП. Не думаю, що виникне необхідність тривалого перебування за кордоном", - зазначив Продан.
Він також заявив, що не бачив "жодного офіційного документу" з приводу обвинувачень на його адресу.
"Щодо спекуляцій з приводу того, чи повернусь я в Україну. ... Навіщо робити самогубні для репутації вчинки, якщо для реальних претензій правоохоронців не має будь-яких підстав?", - зауважив екс-в.о. голови ДФС.
Нагадаємо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура заочно оголосила про підозру у незаконному збагаченні колишньому виконувачу обов'язків голови Державної фіскальної служби Мирославу Продану.
Раніше, генпрокурор Юрій Луценко заявив про "грубі порушення" з боку Продана. За словами генпрокурора, розслідування проводиться з початку лютого цього року і вже зібрано достатню доказову базу.
Мирослав Продан - близький соратник прем'єр-міністра Володимира Гройсман, який навіть заявив, що "доки я прем'єр-міністр, він буде керувати ДФС".
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