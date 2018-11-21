Продан повідомив, коли повернеться в Україну
"Наступного тижня повертаюся до Києва після завершення лікування. Лікарі вважають, що мій стан дозволить залишити медичний заклад. Сьогодні адвокати надали САП інформацію з цього приводу. Сподіваюся, що з мого повернення не влаштують шоу", - повідомив Продан на своїй сторінці у Facebook.
Продан пообіцяв у день приїзду особисто з'явитися до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка зареєструвала щодо нього кримінальне провадження про незаконне збагачення.
"Того ж дня я готовий з'явитися в САП. Я повертаюся, щоб довести свою правоту", - запевнив колишній керівник ДФС.
Нагадаємо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура заочно оголосила про підозру у незаконному збагаченні колишньому виконувачу обов'язків голови Державної фіскальної служби Мирославу Продану.
Раніше, генпрокурор Юрій Луценко заявив про "грубі порушення" з боку Продана. За словами генпрокурора, розслідування проводиться з початку лютого цього року і вже зібрано достатню доказову базу.
Мирослав Продан - близький соратник прем'єр-міністра Володимира Гройсман, який навіть заявив, що "доки я прем'єр-міністр, він буде керувати ДФС".
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