Продана викликали в САП, але він поїхав за кордон

Спеціалізована антикорупційна прокуратура надіслала повістку колишньому виконувачу обов'язків очільника державної фіскальної служби Мирославу Продану, але той каже, що поїхав за кордон для медичного обстеження.

Про це в коментарі "Українській правді" повідомив очільник САП Назар Холодницький.

За його словами, екс-очільника ДФС чекають у САП у четвер о 10.00 ранку. Холодницький розповів, що Продан ігнорує уже другий офіційний виклик.

Водночас сам Продан написав у Facebook, що з липня звертався в ГПУ та САП і пропонував прийти і надати пояснення, але йому там не відповідали.

Наразі Продан перебуває за кордоном, за його словами, на медичному обстеженні.

Він пише, що планував поїздку через рекомендацію лікарів, "щоб переконатись у правильності поставленого діагнозу, оскільки, його проблема вирішується лише хірургічним шляхом".

"7 листопада, вже перебуваючи у клініці, несподівано дізнався від адвокатів, що САП надіслала повістку з вимогою з’явитись до слідчого… Повістка спрямована на адресу, де ніколи не проживала моя родина", - заявив Продан.

Колишній фіскал не уточнив, коли повернеться з-за кордону та чи прийде в САП 15 листопада. Продан заявив, що лише після повернення з лікування зможе надати необхідні документи та пояснення.

Нагадаємо, що Продан з 3 березня 2017 року виконує обов'язки голови ДФС. Він став керувати відомством після того, як щодо екс-керівника Романа Насірова почали розслідування, що завершилося в підсумку відставкою.

Колишній міністр фінансів Олександр Данилюк у своєму прощальному слові перед звільненням заявив, що Продан - "напівлегітимний і цілком керований керівник".

Раніше, генпрокурор Юрій Луценко заявив про "грубі порушення" з боку Продана. За словами генпрокурора, розслідування проводиться з початку лютого цього року і вже зібрано достатню доказову базу.

Мирослав Продан - близький соратник прем'єр-міністра Володимира Гройсман, який навіть заявив, що "доки я прем'єр-міністр, він буде керувати ДФС".