ПОЛІТИКА НОВИНИПоліція одягла електронний браслет контролю на колишнього виконувача обов'язків голови ДФС Мирослава Продана.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Продану наділи електронний браслет
Поліція шукала прилад більш ніж тиждень
Мирослав Продан. Фото: sfs.gov.ua
Браслет на Продана, якого підозрюють в незаконному збагаченні на 89 млн гривень, одягнули в середу.
Про це "Українським Новинам" повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).
Нагадаємо, що суд відмовився заарештувати Продана і відпустив його на поруки ряду депутатів Ради.
При цьому, Продан зобов'язаний носити електронний браслет, здати закордонні паспорти та виконувати низку обов'язків.
16 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура заочно оголосила Проданові про підозру в незаконному збагаченні.
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