Продану наділи електронний браслет

Поліція шукала прилад більш ніж тиждень

Поліція одягла електронний браслет контролю на колишнього виконувача обов'язків голови ДФС Мирослава Продана.

Браслет на Продана, якого підозрюють в незаконному збагаченні на 89 млн гривень, одягнули в середу.

Про це "Українським Новинам" повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

Нагадаємо, що суд відмовився заарештувати Продана і відпустив його на поруки ряду депутатів Ради.

При цьому, Продан зобов'язаний носити електронний браслет, здати закордонні паспорти та виконувати низку обов'язків.

16 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура заочно оголосила Проданові про підозру в незаконному збагаченні.