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Продавцю, яка збувала недоброякісну рибу у Львові, загрожує до восьми років в'язниці

Вживання недоброякісної рибної продукції призвело до гострого кишкового інфекційного захворювання та госпіталізації у медзаклади більше 60 осіб
За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №3, органом досудового розслідування оголошено про підозру львів’янці, яка приготувала та продавала на одному із місцевих ринків рибу гарячого копчення, вживання якої спричинило масове харчове отруєння.
Продавцю, яка збувала недоброякісну рибу у Львові, загрожує до восьми років в Фото: з вільних джерел

"Встановлено, що жінка, достовірно знаючи, що порушені правила та норми можуть призвести до тяжких наслідків, все ж розморожувала скумбрію та за допомогою спеціального обладнання у приміщенні власного гаража здійснювала гаряче копчення риби. Виготовлений з порушеннями санітарно-епідеміологічних правил товар без документів про якість, продавчиня збувала на львівському ринку", - інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Вживання недоброякісної рибної продукції призвело до гострого кишкового інфекційного захворювання та госпіталізації у медзаклади більше 60 осіб, серед яких діти.

Під час слідчих дій, товар вилучено, а взірці скеровано на експертизу для проведення лабораторних досліджень. Досудове розслідування триває. Підозрюваній загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як повідомляв iPress.ua22 вересня до Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф поступило повідомлення про те, що до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні госпіталізовано шістьох осіб (дорослих) із діагнозом: гостра кишкова інфекція.

Станом на ранок 24 вересня кількість госпіталізованих зросла до 32 осіб. Згодом кількість потерпілих від отруєння копченою рибою у Львові збільшилася до 52 осіб.

У вівторок, 26 вересня, у лікарнях Львівської області на лікуванні перебуває 58 осіб, які отруїлися копченою рибою, купленої на львівському ринку. Четверо освіб відмовилися від госпіталізації, ще одного виписали з лікарні.

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26 09 2017 13:58
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