Продаж дочірньої компанії "Сбербанку" в Україні планують закрити за два місяці
"Ми приблизно очікуємо угоду, якщо все піде в правильному руслі, то в найближчі 2 місяці", - заявив один з покупців банку Саїд Гуцерієв, повідомляє "Інтерфакс".
"Ми зараз робимо due diligence активу і паралельно працюємо з різними регуляторами для схвалення угоди і правильної структури, щоб вибудувати діалог з регуляторами, щоб структура угоди їх влаштовувала", - додав Гуцерієв.
Нагадаємо, що російський банк "Сбербанк" оголосив про укладення юридично зобов'язуючого договору про продаж ПАТ "Сбєрбанк" (Україна).
Як повідомлялося раніше, Президент Петро Порошенко затвердив рішення РНБО про застосування санкцій до п'яти банків з російським капіталом. Санкції, введені на рік, забороняють українським банкам виводити капітал з країни на користь своїх материнських структур.
Зазначимо, що сумарні зобов'язання російських банків перед фізичними та юридичними особами в Україні становлять 36 мільярдів гривень.
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