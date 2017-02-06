Продаж дочірньої компанії "Сбербанку" в Україні планують закрити за два місяці

На цей момент іде робота з різними регуляторами для схвалення угоди

Угода з продажу 100% акцій української "дочки" російського "Сбербанку" може бути закрита в найближчі два місяці.

"Ми приблизно очікуємо угоду, якщо все піде в правильному руслі, то в найближчі 2 місяці", - заявив один з покупців банку Саїд Гуцерієв, повідомляє "Інтерфакс".

"Ми зараз робимо due diligence активу і паралельно працюємо з різними регуляторами для схвалення угоди і правильної структури, щоб вибудувати діалог з регуляторами, щоб структура угоди їх влаштовувала", - додав Гуцерієв.

Нагадаємо, що російський банк "Сбербанк" оголосив про укладення юридично зобов'язуючого договору про продаж ПАТ "Сбєрбанк" (Україна).