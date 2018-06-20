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Нефьодов заявив, що продаж об’єктів малої приватизації розпочнеться в липні

Загалом від реалізації 700 об'єктів до державного бюджету може надійти близько 2 млрд грн
Електронні торгові майданчики невдовзі пройдуть процедури акредитації і на них розпочнуться аукціони з продажу об’єктів малої приватизації.
Нефьодов заявив, що продаж об’єктів малої приватизації розпочнеться в липні Максим Нефьодов. Фото: nv.ua

"Перші кілька майданчиків пройдуть акредитацію досить швидко. Можливо за тиждень. Акредитація всіх пройде за місяць-півтора. Ми розраховуємо, що перші лоти будуть заведені десь в кінці місяця. Може, на початку липня", - сказав заступник голови МЕРТ Максим Нефьодов у розмові з "Економічною правдою".

Відповідно до програми "тріаж", розробленої  МЕРТом, в Україні близько 3 тис підприємств. З них 893 підлягає приватизації, 1255 - йдуть на ліквідацію, 359 - під концесію, 378 - залишаються в державній власності, 195 - в Криму, 364 - в зоні  АТО.

З цих підприємств близько 700 об’єктів підпали під класифікацію "малої приватизації". Головний критерій для визначення "малого підприємства" - його вартість не повинна перевищувати 250 млн грн.

Левова частка малої приватизації - це будівлі, як добудовані так і недобудовані, невеликі промислові зони, бази відпочинку і багато гаражів, лазень і магазинів.

Нагадаємо, Кабмін завершив підготовку до запуску малої приватизації.

Також, Кабінет міністрів України у вівторок, 29 травня, оприлюднив оновлений список великих державних підприємств, приватизацію яких заплановано на 2018 рік.

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20 06 2018 11:56
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