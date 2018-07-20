Продаж зерна приніс Україні $6,4 мільярда доларів
Найбільшими покупцями українського зерна у цей період стали Єгипет (724 млн доларів, 11,4%), Китай (594 млн доларів, 9,3%), Іспанія (459 млн доларів, 7,2%), Індонезія (375 млн доларів, 5,9%) та Нідерланди (348 млн доларів, 5,5%), повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики з посиланням на дані Державної фіскальної служби.
У розрізі культур було експортовано: кукурудзи – 17,8 млн тонн на 2,86 млрд доларів, пшениці – 17,2 млн тонн на 2,83 млрд доларів; ячменю – 4,3 млн тонн на 0,64 млрд доларів.
Транспортування 99% всіх зернових відбувалося морським транспортом (39 млн тонн). Найбільше відвантажили порти Чорноморська (22%), Одеси (19%), Южного (19%) та Миколаєва (18%), наголошує прес-служба.
Крім того, 306 тис. тонн (0,8%) було експортовано залізничним транспортом та майже 80 тис. тонн (0,2%) – автомобільним.
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