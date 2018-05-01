CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ 2017 році українці придбали 2697 легкових електромобілів, що у 2,3 рази більше, ніж у 2016-му.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Продажі електромобілів в Україні за рік збільшилися у 2,3 рази
Переважно купують користований Nissan Leaf
Фото: auto.mail.ru
85% електрокарів - це техніка, що вже була в експлуатації. 2016 року на первинному ринку розклад сил між новими і користованими електромобілями був 49% на 51% відповідно, повідомляє асоціація "Укравтопром".
82% електрокарів - це Nissan Leaf. 2017 року було продано 2219 автомобілів цієї моделі. На друге місце піднявся BMW iз показником 107 автомобілів, на третьому місці - Tesla Model S із показником 73 авто, на четвертому - електрична версія Ford Focus (59 штук), на п'ятому - Fiat 500Е (39 машин).
Нагадаємо, що у 2017 році продажі нових легкових автомобілів в Україні становили 82,2 тис. одиниць, що на 25,5% більше порівняно з 2016-м роком.
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05 01 2018 20:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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