Продажі вживаних автомобілів в Україні перевершили за обсягами ринок нових машин
Таким чином уперше за 10 років ринок вживаних перевершив за обсягами ринок нових автомобілів, пише AUTO-Consulting.
Видання зазначає, що протягом останніх місяців вітчизняний ринок нових автомобілів не просто зменшив темпи зростання, а й припинив його зовсім. У травні зусиллями всіх автодилерів було продано 6494 нові легкові автомобілі, що на 1,1% менше, ніж у попередньому місяці. Порівняно з травнем 2017 року зростання виявилося мінімальним - 0,17%.
За даними асоціації "Укравтопром", падіння ринку легкових автомобілів у травні порівняно з квітнем склало 0,1%, порівняно з торішнім травнем продажі виросли на 3,7%.
У травні свою першу реєстрацію в Україні пройшли 14,6 тис. легкових автомобілів, у тому числі експлуатовані - 7761 шт., що становить 53% від загального обсягу первинного ринку. Усього з початку року українську прописку отримали 32,9 тис. легкових авто з пробігом, ввезених з інших країн, що на 81% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Найпопулярніші серед ввезених користованих автомобілі марки Volkswagen, яких минулого місяця поставлено на облік 1223 шт. Це майже втричі більше від кількості реалізованих в Україні нових автомобілів цієї ж марки.
Учасники ринку пояснюють, що причиною такої ситуації є безконтрольне масове ввезення вживаних автомобілів на європейській реєстрації і постійні чутки про лібералізацію законодавства для таких авто, а також загальна економічна ситуація в країні, низька купівельна спроможність споживачів.
Нагадаємо, Державна фіскальна служба констатує, що в Україні незаконно перебувають 317 тис. автомобілів з іноземними номерами.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"
- Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів
- Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Творці мистецького виміру
- Ветеран АТО, який виготовляє бастурму: Подобається, коли клієнти кажуть: “Фоток не буде, бо все з'їли”
- Умирать всегда страшно. И двадцать лет назад, и сейчас, и, подозреваю, даже через сто