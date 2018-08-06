Продажі вживаних автомобілів в Україні перевершили за обсягами ринок нових машин

У травні зусиллями всіх автодилерів було продано 6494 нові легкові автомобілі, що на 1,1% менше, ніж у попередньому місяці

За п'ять місяців 2018 року ринок уживаних автомобілів в Україні зріс на 76% - до 33 576 штук, тоді як нових автомобілів було подано 32 213 одиниць (зростання на 9%).

Таким чином уперше за 10 років ринок вживаних перевершив за обсягами ринок нових автомобілів, пише AUTO-Consulting.

Видання зазначає, що протягом останніх місяців вітчизняний ринок нових автомобілів не просто зменшив темпи зростання, а й припинив його зовсім. У травні зусиллями всіх автодилерів було продано 6494 нові легкові автомобілі, що на 1,1% менше, ніж у попередньому місяці. Порівняно з травнем 2017 року зростання виявилося мінімальним - 0,17%.

За даними асоціації "Укравтопром", падіння ринку легкових автомобілів у травні порівняно з квітнем склало 0,1%, порівняно з торішнім травнем продажі виросли на 3,7%.

У травні свою першу реєстрацію в Україні пройшли 14,6 тис. легкових автомобілів, у тому числі експлуатовані - 7761 шт., що становить 53% від загального обсягу первинного ринку. Усього з початку року українську прописку отримали 32,9 тис. легкових авто з пробігом, ввезених з інших країн, що на 81% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найпопулярніші серед ввезених користованих автомобілі марки Volkswagen, яких минулого місяця поставлено на облік 1223 шт. Це майже втричі більше від кількості реалізованих в Україні нових автомобілів цієї ж марки.

Учасники ринку пояснюють, що причиною такої ситуації є безконтрольне масове ввезення вживаних автомобілів на європейській реєстрації і постійні чутки про лібералізацію законодавства для таких авто, а також загальна економічна ситуація в країні, низька купівельна спроможність споживачів.