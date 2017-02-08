НОВИНИУкраїна, Чорногорія, Албанія і Норвегія і приєдналися до рішення ЄС продовжити економічні санкції проти Росії до кінця січня 2018 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Продовження антиросійських санкцій підтримали ще чотири країни
В червні лідери ЄС погодили продовження санкцій на півроку
Фото:shutterstock.com
"Рада 28 червня 2017 року прийняла рішення 2017/1148. Рішення Ради подовжує дію обмежувальних заходів до 31 січня 2018 року. Країни-кандидати Чорногорія та Албанія, а також Норвегія, яка входить в Європейську асоціацію вільної торгівлі (EFTA), і Україна приєднуються до рішення Ради", - йдеться в заяві верховного представника ЄС із закордонних справ Федеріки Могеріні, опублікованій на сайті ЄС.
Нагадаємо, що 22 червня стало відомо, що лідери ЄС домовилися продовжити економічні санкції проти Росії на півроку.
В свою чергу, Президент України Петро Порошенко висловив підтримку такому рішенню з боку Євросоюзу.
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