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Продовження антиросійських санкцій підтримали ще чотири країни

В червні лідери ЄС погодили продовження санкцій на півроку
Україна, Чорногорія, Албанія і Норвегія і приєдналися до рішення ЄС продовжити економічні санкції проти Росії до кінця січня 2018 року.
Продовження антиросійських санкцій підтримали ще чотири країни Фото:shutterstock.com

"Рада 28 червня 2017 року прийняла рішення 2017/1148. Рішення Ради подовжує дію обмежувальних заходів до 31 січня 2018 року. Країни-кандидати Чорногорія та Албанія, а також Норвегія, яка входить в Європейську асоціацію вільної торгівлі (EFTA), і Україна приєднуються до рішення Ради", - йдеться в заяві верховного представника ЄС із закордонних справ Федеріки Могеріні, опублікованій на сайті ЄС.

Нагадаємо, що 22 червня стало відомо, що лідери ЄС домовилися продовжити економічні санкції проти Росії на півроку.

В свою чергу, Президент України Петро Порошенко висловив підтримку такому рішенню з боку Євросоюзу.

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02 08 2017 16:42
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