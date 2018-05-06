Продюсер і режисер Леонід Кантер застрелився
Начальник відділу комунікації обласної поліції Сергій Бриль розповів LB.ua, що вчора після 22:00 надійшла інформація про те, що в одному з сіл Бахмацького району 36-річний чоловік вчинив самогубство. На місце виїхала слідчо-оперативна група.
"Дійсно, було виявлено тіло чоловіка з вогнепальним пораненням у щелепу, поруч була зброя, також знайшли передсмертну записку. Інформацію занесено в єдиний реєстр, відкрито кримінальне провадження, проводять слідчі дії. Характер пошкоджень і записка вказують на те, що чоловік пішов з життя за власної волі, але поліція перевіряє обставини справи", - зазначив він.
Леонід Кантер народився в Києві 27 липня 1981 року, працював журналістом і ведучим у Національній телекомпанії України. У 2003 році заснував кіностудію "Лізард філмс", яка зняла близько 50 короткометражних, кілька повнометражних і документальних стрічок. У 2007 році Леонід Кантер оселився на хуторі Обирок у Чернігівській області та перетворив його на художній хутір - творче поселення, де збирав друзів з усього світу, організовував фестивалі, творчі заходи та народні свята.
Нагадаємо, що 21 травня пішов із життя відомий американський співак і актор Клінт Уокер, відомий своїм амплуа ковбоя в класичних вестернах.
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