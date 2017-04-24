Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Проект безвізу для України з'явився у порядку денному засідання послів ЄС

Після того як український безвіз схвалять посли ЄС, його має затвердити рада ЄС
Порядок денний зустрічі послів ЄС 26 квітня опублікований на сайті Ради ЄС і Європейської ради.
Проект безвізу для України з Фото: dpa

Так, у переліку проектів, які COREPER розглядатиме у середу, зазначено "регламент Європарламенту і Ради ЄС, що вносить зміни до регламенту про перелік третіх країн, чиї громадяни при перетині зовнішніх кордонів потребують віз, і країн, чиї громадяни які звільняються від такої вимоги (Україна)", інформує "Українська правда". 

Після того як український безвіз схвалять посли ЄС, його має затвердити рада ЄС. Очікується, що це станеться орієнтовно 11 травня. Після цього відбудеться підписання і публікація рішення в Офіційному журналі ЄС Безвіз фактично набуде чинності через 20 днів після публікації – орієнтовно 11 червня.

Нагадаємо, Європейський парламент 6 квітня проголосував за надання Україні безвізового режиму з ЄС.

Власники біометричних паспортів зможуть перебувати в ЄС без візи не більше 90 днів протягом 180-денного періоду.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 04 2017 13:21
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.