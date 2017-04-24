Проект безвізу для України з'явився у порядку денному засідання послів ЄС
Так, у переліку проектів, які COREPER розглядатиме у середу, зазначено "регламент Європарламенту і Ради ЄС, що вносить зміни до регламенту про перелік третіх країн, чиї громадяни при перетині зовнішніх кордонів потребують віз, і країн, чиї громадяни які звільняються від такої вимоги (Україна)", інформує "Українська правда".
Після того як український безвіз схвалять посли ЄС, його має затвердити рада ЄС. Очікується, що це станеться орієнтовно 11 травня. Після цього відбудеться підписання і публікація рішення в Офіційному журналі ЄС Безвіз фактично набуде чинності через 20 днів після публікації – орієнтовно 11 червня.
Нагадаємо, Європейський парламент 6 квітня проголосував за надання Україні безвізового режиму з ЄС.
Власники біометричних паспортів зможуть перебувати в ЄС без візи не більше 90 днів протягом 180-денного періоду.
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