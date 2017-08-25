Проект державного бюджету на 2018 рік представлять 15 вересня

Віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів заявляє, що проект державного бюджету на 2018 рік буде подано 15 вересня, а нині міністерства вже погодили його баланс.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Зараз бюджет відповідно з міністерствами погоджено в структурі балансу, і, відповідно, проведено спільну нараду президента України, прем'єр-міністра України, голови Верховної Ради і представників фракцій для того, щоб ми представили бюджет вчасно 15 вересня 2017 року", – сказав віце-прем'єр журналістам після виступу в межах економічного форуму "Підтримка економічного розвитку України: співпраця між урядом України та діаспорою" в п'ятницю в Києві.

За словами Кубіва, в рамках бюджету планується обрати 10 пріоритетів, серед яких є проведення реформ, однак детально говорити про пріоритети проекту держбюджету можна буде після його узгодження.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік".