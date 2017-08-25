Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Проект державного бюджету на 2018 рік представлять 15 вересня

У межах бюджету планують обрати десять пріоритетів
Віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів заявляє, що проект державного бюджету на 2018 рік буде подано 15 вересня, а нині міністерства вже погодили його баланс.
Проект державного бюджету на 2018 рік представлять 15 вересня Степан Кубів. Фото:unn.com.ua

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Зараз бюджет відповідно з міністерствами погоджено в структурі балансу, і, відповідно, проведено спільну нараду президента України, прем'єр-міністра України, голови Верховної Ради і представників фракцій для того, щоб ми представили бюджет вчасно 15 вересня 2017 року", – сказав віце-прем'єр журналістам після виступу в межах економічного форуму "Підтримка економічного розвитку України: співпраця між урядом України та діаспорою" в п'ятницю в Києві.

За словами Кубіва, в рамках бюджету планується обрати 10 пріоритетів, серед яких є проведення реформ, однак детально говорити про пріоритети проекту держбюджету можна буде після його узгодження.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 08 2017 19:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.