МОЗ розглядає проект нової національної програми з онкології, - заступник міністра

Робоча група при Міністерстві охорони здоров'я займається розробкою проекту загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2017-2021 рр.

"У нас є юридична колізія, оскільки діє постанова №65 від 1 березня 2014 року, яка, в форматі економії державних коштів, забороняє створення державних програм. Разом з тим 11.10.2016 року прийнято постанову щодо ефективного використання бюджетних грошей. Незважаючи на це, ми сподіваємося, що державна програма з онкології буде представлена Кабміну найближчим часом", - повідомив заступник міністра охорони здоров'я Роман Ілик 7 лютого під час прес-конференції в Києві, інформує LB.ua.

Директор Національного інституту раку Олена Колесник розповіла, що концепція національної програми була затверджена під час з'їзду онкологів України.

"Зараз вона в процесі обговорення. Думаю, потрібно ще 2-3 засідання, щоб її прийняти. Як тільки Кабмін затвердить концепцію, почнеться розробка вартості етапів програми", - сказала Колесник.

Роман Ілик повідомив, що незважаючи на закінчення національної програми в 2016 році, фінансування закупівель лікарських засобів триває:

"Минулого року було виділено 397 млн грн, а в цьому заплановано 445 млн. Сьогодні всі без винятку закупівлі відбуваються поза стінами МОЗ - через міжнародні організації. Це дозволяє нам закупити великий обсяг лікарських засобів дешевше. Але ми визнаємо: навіть це не покриває 100% від потреби. Ми говоримо про 18% забезпечення від реальної потреби, зібраної з регіонів", - заявив заступник міністра.

Олена Колесник розповіла, що міжнародні закупівлі в Інституті раку постачають тільки напрямок дитячої онкології, інші препарати інститут закуповує самостійно: "Ми були пілотним проектом у закупівлі ProZorro, і минулого року зекономили від 40 до 70% на закупівлі. Тому навіть ми маємо право сказати, що 35% пацієнтів в інституті ми забезпечуємо хіміотерапією. З огляду на те, що наші потреби не можуть бути профінансовані повною мірою, ми запропонували МОЗ цільову програму щодо раку молочної залози і отримали на неї 10 млн гривень. Цільові програми можуть впроваджувати і в обласних онкологічних диспансерах", - розповіла директор національного інстутуту раку.

Нагадаємо, постачання частини препаратів за програмою "Дитяча онкологія" затримується, оскільки український посередник вимагає пільги на сплату ПДВ.