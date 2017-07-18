Проект "Новоросія" був похований, - Порошенко

Глава держави перебуває з офіційним візитом у Грузії

Президент України Петро Порошенко заявляє, що сепаратистський проект "Новоросія" був похований.

Слова Президента наводить його прес-секретар Святослав Цеголко у Twitter.

"Проект "Новоросія" був похований. Україна відновить суверенітет над Донбасом і Кримом", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, Президент України перебуває з офіційним візитом у Грузії, триватиме він до 19 липня. Сьогодні вже пройшла зустріч Порошенка з грузинським колегою.

Нагадаємо, що так звані самопроголошені "ДНР" і "ЛНР" оголосили про створення "держави Малоросія" зі столицею в Донецьку.