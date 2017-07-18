ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко заявляє, що сепаратистський проект "Новоросія" був похований.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Проект "Новоросія" був похований, - Порошенко
Глава держави перебуває з офіційним візитом у Грузії
Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua
Слова Президента наводить його прес-секретар Святослав Цеголко у Twitter.
"Проект "Новоросія" був похований. Україна відновить суверенітет над Донбасом і Кримом", - йдеться в повідомленні.
Як відомо, Президент України перебуває з офіційним візитом у Грузії, триватиме він до 19 липня. Сьогодні вже пройшла зустріч Порошенка з грузинським колегою.
Нагадаємо, що так звані самопроголошені "ДНР" і "ЛНР" оголосили про створення "держави Малоросія" зі столицею в Донецьку.
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