Проект пенсійної реформи буде внесено в Раду 19-20 червня, - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що проект пенсійної реформи буде внесений до Верховної Ради України 19-20 червня.

"Я думаю, що в понеділок, максимум вівторок, ми внесемо в парламент (законопроект про пенсійну реформу - ред)", - сказав прем'єр журналістам після засідання Національної ради реформ, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Гройсман зазначив, що Національна рада реформ підтримала урядовий проект пенсійної реформи на засіданні в п'ятницю, 16 червня.

Водночас були висловлені пропозиції, які, за словами Гройсмана, можуть бути враховані.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд та Світовий банк висловили свою підтримку урядовому законопроекту щодо реформування пенсійної системи, який розробили у Мінсоцполітики.

Кабмін схвалив законопроект про пенсійну реформу 17 травня, але текст документа не роздали міністрам перед голосуванням. Уряд планував передати законопроект до Нацради реформ, після чого внести його до Верховної Ради.