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Проект пенсійної реформи буде внесено в Раду 19-20 червня, - Гройсман

Національна рада реформ підтримала урядовий проект пенсійної реформи
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що проект пенсійної реформи буде внесений до Верховної Ради України 19-20 червня.
Проект пенсійної реформи буде внесено в Раду 19-20 червня, - Гройсман Володимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

"Я думаю, що в понеділок, максимум вівторок, ми внесемо в парламент (законопроект про пенсійну реформу - ред)", - сказав прем'єр журналістам після засідання Національної ради реформ, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Гройсман зазначив, що Національна рада реформ підтримала урядовий проект пенсійної реформи на засіданні в п'ятницю, 16 червня.

Водночас були висловлені пропозиції, які, за словами Гройсмана, можуть бути враховані.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд та Світовий банк висловили свою підтримку урядовому законопроекту щодо реформування пенсійної системи, який розробили у Мінсоцполітики.

Кабмін схвалив законопроект про пенсійну реформу 17 травня, але текст документа не роздали міністрам перед голосуванням. Уряд планував передати законопроект до Нацради реформ, після чого внести його до Верховної Ради.

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16 06 2017 20:55
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