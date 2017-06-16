Проект пенсійної реформи буде внесено в Раду 19-20 червня, - Гройсман
"Я думаю, що в понеділок, максимум вівторок, ми внесемо в парламент (законопроект про пенсійну реформу - ред)", - сказав прем'єр журналістам після засідання Національної ради реформ, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Гройсман зазначив, що Національна рада реформ підтримала урядовий проект пенсійної реформи на засіданні в п'ятницю, 16 червня.
Водночас були висловлені пропозиції, які, за словами Гройсмана, можуть бути враховані.
Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд та Світовий банк висловили свою підтримку урядовому законопроекту щодо реформування пенсійної системи, який розробили у Мінсоцполітики.
Кабмін схвалив законопроект про пенсійну реформу 17 травня, але текст документа не роздали міністрам перед голосуванням. Уряд планував передати законопроект до Нацради реформ, після чого внести його до Верховної Ради.
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