Кабінет міністрів розширив проект "шлюб за добу" ще на вісім міст

Кабінет міністрів розширив пілотний проект щодо спрощеної процедури реєстрації шлюбу на Вінницю, Дніпро, Луцьк, Миколаїв, Кам'янець-Подільський, Рівне, Житомир і Харків.

Про це йде мова в розпорядженні №1068 від 28 грудня, оприлюдненому на сайті уряду.

Наразі проект "шлюб за добу" реалізується у найбільш популярних туристичних містах Києві, Львові, Одесі, Херсоні та на територіях наближених до зони проведення антитерористичної операції – у містах Маріуполі та Сєвєродонецьку.

У Кабміні нагадують, що послугою щодо спрощення реєстрації шлюбу в цих регіонах вже скористалося більш ніж 3 тисячі пар, що свідчить про неабияку популярність її серед споживачів.

На думку урядовців, поширення пілотного проекту на територію інших регіонів України надасть змогу максимально наблизити цю адмінпослугу до населення, створивши при цьому максимально зручні умови для реалізації громадянами права на шлюб.

Нагадаємо, що влітку 2016 року Кабінет міністрів схвалив впровадження пілотного проекту в деяких населених пунктах по реєстрації шлюбу протягом однієї доби.