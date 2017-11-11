Проект "Стіна" буде втілений, – Яценюк

Про це заявив сам Яценюк 11 листопада на брифінгу після з'їзду політсили, повідомляє "Укрінформ".

"Я думаю, з цим питанням (про терміни реалізації проекту, – ред.) вам краще звернутись до тих людей, які несуть за це відповідальність. У першу чергу, – це Державна прикордонна служба. Як прем'єр-міністр країни вперше за два десятки років Незалежності я прийняв політичне рішення нарешті побудувати державний кордон із Російською Федерацією. Він почав будуватись. Так, не вистачає ресурсів, тому прийняли рішення трошки відстрочити будівництво, але ця будова іде. Кордон між Україною і Росією буде", – сказав Яценюк.

Нагадаємо, в серпні НАБУ затримало сімох осіб у рамках розслідування кримінального провадження за фактом розтрати коштів, виділених для облаштування українсько-російського державного кордону (проект "Стіна"). За даними НАБУ, серед затриманих – службові особи Державної прикордонної служби України та підприємств-підрядників.